M.OAT reçoit deux des « hommes de la Lune » à bord du vaisseau radiophonique Le Coton Club.

Bibi Tanga & The Selenites seront de retour sur une scène marseillaise le 9 février 2023, pour présenter leur dernier album « The Same Tree », au Makeda pour la soirée Afrodéliques!

On part à la découverte de leur afrofunk cosmique et ambiancé avec Arthur Simonini et le Professeur Inlassable en interview. Ils portent la vision collective, à visage humain, sophistiquée et bricolée à la fois, de ce groupe unique sur la planète funk française : influences centrafricaines ou cinématiques, funk imparable véhiculant des messages universalistes avec personnalité, virtuosité et humilité. Dansez (et rêvez!) maintenant!

PLAYLIST Vusi Mahlasela, Norman Zulu & Jive Connection – Faceless People Studio Shap Shap – 45° Degrés Bibi Tanga & The Selenites – Bê Africa Bibi Tanga & The Selenites – Kindagoso Bibi Tanga & The Selenites – Zoua La Master Batida – Bom Bom ft. Mayra Andrade GЯEG – Dembow Tronico ft. King Doudou

Retrouvez toutes les émissions du Coton Club, diffusée sur le 88.8 FM tous les 1ers et 3emes dimanches du mois de 12h à 13h. M.OaT vous embarque dans son vaisseau radiophonique pour des voyages musicaux transatlantiques et thématiques, à travers l’Océan des musiques noires.