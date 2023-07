L’Art de l’écoute, le créneau des explorations sonores. Tous les dimanches à 20h (rediffusion le jeudi à minuit).

Un Art de l’écoute spécial autour de Ghédalia Tazartès, musicien disparu en février 2021.







Musicien ou sorcier, complètement autodidacte, quelque part entre la musique concrète et la poésie sonore, Ghédalia Tazartès a également travaillé pour la danse et le théâtre. Il jouait avec avec sa voix mais aussi avec des bandes magnétiques ou d’autres instruments qu’il détournait à l’envie.

Pendant plus de quarante ans il fait partie d’une certaine scène musicale, son premier album, le magnifique Diasporas sort en 1979. En début d’année 2021, sort l’album Jours de grève du binôme Emmanuelle Parrenin et Detlef Weinrich, où on peut entendre la voix de Ghédalia Tazartes.

Pour découvrir ou redécouvrir cet artiste, nous vous proposons la réécoute d’une émission réalisée par nos confrères de Radio Panik en 2018. Avec des enregistrements live et des moments d’interviews. Deux heures à la découverte de cet artiste hors norme. L’émission originale: ici.