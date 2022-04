Turn The Light On #115 – Avec Linda Blanchet

Une émission d’entretien qui explore les arts vivants !

Metteur.es en scène, comédien.nes: la parole est aux artistes. Une émission en collaboration avec Les Théâtres, le ZEF, et le Théâtre de La Criée.

Tous les épisodes les plus récents, notamment ceux de la saison 2021-2022, à découvrir dans la playlist ci-dessous.

Episode #115 avec Linda Blanchet

Linda Blanchet fait partie de la bande du ZEF, scène nationale marseillaise. La bande, ce sont des artistes, présents et accompagnés par le ZEF sur plusieurs années. Parmi eux, Linda Blanchet autrice et menteuse en scène de la compagnie Hanna R, s’intéresse à l’autofiction, au récit de soi. Elle travaille à partir de matériaux documentaires et entremêle fiction et réalité. Elle a mis en scène plusieurs spectacles et s’est formé au cinéma documentaire. Au ZEF, elle a montré son spectacle Killing Robots et travaille sur son prochain, qui abordera les histoires de famille.

Rencontre.

Par Margaux Wartelle.

Les épisodes les plus récents: