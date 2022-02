Turn The Light On #114 – Marie Rémond & Hélène Ducharne

Une émission d’entretien qui explore les arts vivants !

Metteur.es en scène, comédien.nes: la parole est aux artistes. Une émission en collaboration avec Les Théâtres, le ZEF, et le Théâtre de La Criée.

Tous les épisodes les plus récents, notamment ceux de la saison 2021-2022, à découvrir dans la playlist ci-dessous.

Épisode #114 – Entretien avec la comédienne Marie Rémond, et Hélène Ducharne dont l’histoire a inspiré la pièce, «Tout va bien Mademoiselle», présentée du 22 au 26 février au Théâtre des Bernadines.







La comédienne Marie Rémond est seule en scène. Elle interprète Hélène Ducharne, qui quelques années auparavant, en 2014, s’est confié pendant de longues heures au journaliste Julien Cernobori. Ces conversations ont donné lieu à un podcast en dix épisodes, « Super-héros », Saison 1, produit par Binge Audio. On y entend, dans sa cuisine, Hélène, raconter une partie de sa vie. Son enfance, sa mère, son père, et puis autre père, qu’elle découvre, plus tard. Et enfin la maladie, qui la suit depuis l’enfance.

Dans la vie, Hélène Ducharne travaille dans le milieu du théâtre. Elle est attachée de presse.

Quand est venue l’idée d’adapter ce podcast, et donc une partie de sa vie, elle s’est tournée vers Marie Rémond, dont elle avait vu les pièces.

Les extraits sont issus du podcast « Super-héros », de Julien Cernobori.

Par Margaux Wartelle.