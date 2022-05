Turn The Light #117 – Solal Bouloudnine pour Seras-tu là ?

Une émission d’entretien qui explore les arts vivants !

Metteur.es en scène, comédien.nes: la parole est aux artistes. Une émission en collaboration avec Les Théâtres, le ZEF, et le Théâtre de La Criée.

Tous les épisodes les plus récents, notamment ceux de la saison 2021-2022, à découvrir dans la playlist ci-dessous.

Episode #117 avec Solal Bouloudnine

Entretien avec le comédien Solal Bouloudnine pour son seul en scène autobiographique Seras-tu là ? au Théâtre des Bernadines, du mardi 3 au samedi 14 mai, un spectacle coproduit et accompagné par les Théâtres Gymnase – Bernadines.

“J’avais six ans, onze mois et vingt jours quand Michel Berger est mort, terrassé par une crise cardiaque dans sa villa de Ramatuelle, après une partie de tennis. C’était le 2 août 1992, je passais mes vacances dans une maison à quelques mètres de la sienne.

Je me souviens des sirènes et des pompiers, des fans en larmes qui déposaient des fleurs devant sa maison, de ses chansons qui passaient en boucle à la radio… C’est ce jour-là que j’ai pris conscience de la mort et surtout du fait que tout a une fin.”

Tuer la tragédie par une réflexion sur la finitudes des choses et la reine des fins, tout en rires et en émotions.

Plus d’infos: ici

Animation : Léna Rivière

Réalisation : Djilali Hammiche