Turn The Light #116 – Marie Vauzelle aux Bernardines

Une émission d’entretien qui explore les arts vivants !

Metteur.es en scène, comédien.nes: la parole est aux artistes. Une émission en collaboration avec Les Théâtres, le ZEF, et le Théâtre de La Criée.

Tous les épisodes les plus récents, notamment ceux de la saison 2021-2022, à découvrir dans la playlist ci-dessous.

Episode #115 avec Marie Vauzelle

Entretien avec la metteuse en scène Marie Vauzelle. Elle présente ‘Nuit’ au Théâtre des Bernadines, du 26 au 30 avril, un spectacle coproduit et accompagné par les Théâtres Gymnase – Bernadines.

« C’est l’histoire de la dernière nuit, entre rêve et réalité, de Jean, trentenaire séduisant et désoeuvré. Une nuit d’errance, d’ennui, de rencontres, de paroles, d’ivresses, une nuit intime et la nuit d’une époque. »

Plus d’infos: ici

Les épisodes les plus récents: