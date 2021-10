Regards croisés autour de Claude McKay

Du 4 au 10 novembre 2021, la Grenouille fêtait ses 40 ans.Une semaine avec plus de cent heures de direct, et pour l’occasion le Nez Dehors prenait place tous les jours de la semaine à l’antenne, de midi à 13h. Le mardi 5 novembre, une heure autour de la ville, de la littérature, de la figure de Claude McKay avec:

– Valérie Manteau, autrice

– Stephan Muntaner, artiste, illustrateur. Avec Valérie Manteau, Stephan Muntaner, Radio Grenouille et Lieux Publics, sont réalisées les Chroniques d’une ville éphèmère , illustrations, textes et podcasts sur différents lieux de la ville

– Renaud Boukh et Armando Coxe, éditeurs de Romance in Marseille, de Claude McKay. Ouvrage redécouvert de cet écrivain mythique, symbole du mouvement Harlem Renaissance dans les années 30 et 40, auteur du culte Banjo. On y croise le Marseille populaire, l’ambiance bouillonnante de La Fosse, ses prostituées et ses déracinés.







Animation: Margaux Wartelle

Technique: Djilali Hammiche