Radio Belle de mai réunit des structures artistiques et sociales du quartier, En chantier qui développe la Cantine du midi, Organon compagnie d’arts vivants et L’art de Vivre, compagnie de théâtre. Toutes les 3 utilisent le son et la radio comme vecteur d’expression multiples, toutes les 3 collaborent avec Radio Grenouille. Ensemble, nous faisons Radio Belle de Mai, ouverte à tous. Dans nos émissions nous nous faisons écouter des sons, nous parlons de l’art et de ce qu’il fait à la vie, des liens tissés, de ce qui nous interroge et nous touche et nous mets en mouvement.