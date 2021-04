PLUG IN Tremplin Orizon Sud et “FlightCase on Tour“ les intermittents en action

PLUG IN reste mobilisé avec les intermittents du spectacle en milieux ouverts concerts, festivals et espaces publics en lien avec les lieux de culture occupés : Enfourchons Le Merlan, Occupation 13 organisé-La Criée, Occupation.frac et Occupations SUD qui annoncent des actions d’envergures cette semaine avec point d’orgue le FLIGHTCASE ON TOUR le 23/04/2021à 14 h sur la Canebière. Musique : Tambours du Bronx Bonne écoute !

Le tremplin Orizon Sud et des nouvelles du Makeda malgré la fermeture le Makeda soutient toujours les artistes à l’image de Thérèse (Paris/Lille) pour une résidence de création. Mais aussi la scène musicale locales le label indépendant de production, de management mais aussi le tremplin Orizon sud qui dévoile ce mois-ci les résultats de la demi-finale 2021. Musiques : Virago, FIGURZ, Dario Della Noce, Zar Electrik et Thérèse. Bonne écoute !

http://media.radiogrenouille.com/PLUG-IN-special-Tremplin-Makeda-Orizon-Sud-avril-21.mp3 Le tremplin Orizon Sud et des nouvelles du Makeda malgré la fermeture le Makeda soutient toujours les artistes à l’image de Thérèse (Paris/Lille) pour une résidence de création. Mais aussi la scène musicale locales le label indépendant de production, de management mais aussi le tremplin Orizon sud qui dévoile ce mois-ci les résultats de la demi-finale 2021. Musiques : Virago, FIGURZ, Dario Della Noce, Zar Electrik et Thérèse. Bonne écoute !

Diffusion Mercredi 21 à 10h & jeudi 22 avril 2021 à 17h sur Radio Grenouille