PLUG IN : “TITRE“ le Nouvel EP de Sise Ici et “REFLEXIONS“ de Patrick Michault en Expo mars 2022

PLUG IN : Découvrez “Titré“, le nouvel EP et le clip de Sise Ici Sansfiltre, une transmission rap, boom-bap, drill, parfois slamé qui s’adresse Haut et fort à tous. Un regard engagé Sise-sellé sur la société vu de son statut de femme, de mère, d’enfant, de citoyenne, à différentes époques de son Histoire. Pour ce nouvel EP intitulé Titré de Sise ici a travaillé avec Lee Limice, compositeur des titres Solitaires et En soirée pour les mix mais aussi l’enregistrement de tout le projet au studio Labo Klandesti- no. Le mastering a été réalisé par Denis Thery au Studio K. Elle a aussi convoqué Pakdjeen, beatmaker de The Crush, qui signe notamment la prod léchée du morceau Gueunon à paillettes, réalisé bien sûr par Sise ici avec à la prod Pakdjeen, au mix Lee Limice et à la danse Danse Fabienne Nosibor, Clotilde Penet, Faïza aka Faï. Le nouvel EP “TITRE“ est disponible sur toutes les plateformes, le clip Gueunon à paillettes est à voir depuis le vendredi 25 mars 2022. Bonne écoute ! https://youtu.be/A2OQrYm5Us4

PLUG IN : l’expo de Patrick Michault, Un jeu de miroir déformant, où rien n’est palpable. L’artiste est familier du non déterminisme il nous invite à au finissage de l’exposition intitulée “RÉFLEXIONS“ en est le miroir. Bonne écoute !

