PLUG IN SPECIAL Sorties Albums TEMENIK ELECTRIC et De La CRAU fevrier 2022

Cette semaine, vous propose un double entretien avec Temenik Electric et De la Crau à l’occasion la double release release party sorties des albums “TEMPERI“ de la De la Crau et Little Hammam de Temenik Electric. 2 formations éthno-musicales aux accents post-rock british qui s’inscrivent dans la continuité des mix-musicaux qui font la Sono populaire. En live le 11/04/22 Espace Julien Marseille. Bonne écoute !