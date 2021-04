PLUG IN Spécial Expo du Journal Vé, le Fanzine participatif, historique de Marseille. Une Expo Vé “Restitution-évocation“ de cet espace d’expression libre qui a été de 1986 à 1989, le diffuseur des cultures bigarrées, des productions marginales et.lieux alternatifs marseillais. Le fanzine Vé était le journal de tous ceux qui voulaient partager des bons plans musique, BD, théâtre, cinéma, graph, expos, théâtre de rue etc… CHOUPA, dépositaire du fond de publication du Journal Vé est l’invitée de Plug in. le tout accompagné des musiques de Massilia Sound Sytem (Danse des crabes), Jo Corbeau (200 lunes) et Leda Atomica. Bonné écoute !