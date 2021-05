PLUG IN Présente “Unity“ d’AFRICAN CORPORATION e le clip “You And Me“ de TOKO BLAZE

Plug in invite AfricanCorporation . Le duo électro-afro convoque le Mali, le Sénégal, l’Algérie, la Tanzanie ou la Dominique. Il conjugue les origines poly-rythmiques africaines dans toutes ses diversités et la musique électro-urbaine-goove-percutante. Bref, African Corporation invite à la danse et la trans. Le clip “Unity“ titre éponyme de l’album “Unity“ d’African Corporation déjà disponible sur toutes les plateformes. https://www.youtube.com/results… . A suivre, “You And Me dernièrement clipé par Lorenzo Prod, disponible sur youtube https://youtu.be/SYtqRh_YXxs titre“ de Toko Blaze – Tropical Cut 8e album militant et chaloupé, de Toko Blaze , Bonne écoute !