PLUG IN L’initiative de Noel de la Maraude de Marseille et du Makéda

L’initiative caritative avec Collecte de Noel avec la Maraude de Marseille (denrées, des kits d’hiver, d’hygiène et de Noel) organisée avec Le Makeda pour les sans-abris et personnes en situation de grande précarité.

une collecte solidaire : kits d’HYGIÈNE et kits d’hiver et de Noël et des denrées Alimentaires.

Bonne écoute !

Diffusion mercredi 9 à 10h & jeudi 10 décembre 2020 à 17h sur Radio Grenouille