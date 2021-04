PLUG IN Les mobilisations professionnels du spectacle et de la Culture et les lauréats du ClassEurock 2021

PLUG IN Les mobilisations professionnels du spectacle et de la Culture. A l’image, des théâtres de la Criée, Zef, Merlan occupés par les intermittents du spectacle, les étudiants des écoles d’Art occupent le FRAC PACA mais le Collectif des techniciens-nnes et des administrateurs du spectacle du 13 travaillant en milieux ouverts concerts, festivals et espaces publics rejoint le mouvement Tous dénoncent “le manque de considération du Gouvernement à l’égard des statuts des travailleurs du spectacle et de la Culture“, “le flou artistique à propos du statut d’intermittent du spectacle“, Tous se mobilisent pour la prolongation de l’année blanche et pour mener des actions d’envergures dans les prochains Jours. Musique : The Clash. Infos : https://www.facebook.com/groups/138951331488776/ Bonne Ecoute !

Découvrez les résultats Class’EuRock 2021 ouvert aux jeunes groupes amateur. trices de la région PACA. En compagnie du groupe pop rock Glitch, Lucas Bouiller, chargé de Com pour Aix qui ? Dévoile la sélection classeurock 2021. Aprés un stage professionnel, les 9 groupes retenus OG The Springs (04), Auks(06), GLITCH (13), Hurricane (13), Makizar (13), Seven Levels (13), No Boats on Subway (13), Neurotic Strangers (13) et Silicium (84) se produiront le 21 juin 2021 sur même scène que Biga Ranx l’artiste est le parrain de l’édition Class’eurock 2021. Musiques : Glitch et Biga Ranx. Infos site : http://www.aixqui.fr/ Bonne Ecoute ! http://media.radiogrenouille.com/PLUG-IN-ClassEurock-les-lauréats-2021-avril-21.mp3