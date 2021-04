PLUG IN : La Rue VIAN, une rue de Marseille (6e) encore vivante. Rdv dans la plus petite rue du cours Julien, souvent oubliée des parcours historiques et touristiques, la plus petite rue du plateau malgré le couvre-feu reste conviviale. Il est vrai que la rue Vian avec ces lieux artistiques offre une vie de proximité propice à la déambulation, à la convivialité. Rencontre avec les restaurants : Café Vian & La Marche à suivre, la Sandwicherie : Riadh Le Tchouck, le Bar à Tartines de Saison, Enjoy : le plus vieux pub de Marseille : La Maison Hantée Officiel, le Bar Tabac Tapas : L’alchimiste et ses habitants. Bref, La rue Vian, une rue de Marseille encore vivante. Le tout accompagné des musiques de The Clash, Raspigaous Officiel, Toko Blaze, Massilia Sound System, Oai Star(LuxB). Bonne écoute !