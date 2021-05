PLUG IN Hommage à RasJahby, le clip “Kraze“de K-meleon & Sandra Richard et “National 7“ au théâtre mai 2021 1

PLUG IN Mer 26 à 10h & jeudi 27 mai 2021 à 17h sur Radio Grenouille . Des “îles à Massilia“ Hommage à RasJahby, son parcours via l’intw de Nahagno Ongahan . A suivre, “Krazé“, 1er titre de Sandra Richard Xav K-méléon Mc, extrait de « Mayé » le nouveau projet qui invite à la danse, à la fête et au partage ! Et enfin, “National 7“, le spectacle d’un gari marseillais, Marcel Bagnole, un gari marseillais et d’un apache parisien,Aristide Truand qui met en avant « La gouaille parisienne versus la tchatche marseillaise » à voir a voir les 28/29 mai 2021 au théâtre des chartreux. Bonne Ecoute !