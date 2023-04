PLUG IN Disquaire Day 2023, 5e Printemps du Polar de Marseille, Agenda Avril 2023

► 5è Printemps du Polar – Marseille vendredi 21/04/ projection à 20h30 du film coréen “Memories of murder » de Bong Joon Ho. Suivi d’un WE pour Dessiner, Lire et Ecrire, jouer aux enquêtes policières et rencontrer 40 auteurs en dédicaces conférences les 22 & 23/04 de 10h à 18h villa Mistral – 122, plage de L’Estaque infos site : Printemps du Polar – Marseille ou bien sur https://mairie-marseille15-16.fr/