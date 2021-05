PLUG IN – Découvrez le clip “Mauvaise Graine“ de SISKA https://youtu.be/sH2U6Zu7d9A extrait de son 2e album à paraître en sept 2021. Ecoutez aussi, l’Hommage à Bob Marley présenté lors du “Live Stream “Force of Victory“de JO Corbeau & leTrident, Denis Rastyron Thery (Keybords), Kilo (Drum) et Badan (Bass) enregistré au Keep Smilin’ Studio,