PAC #10 : L’Art, collection printemps

Du 9 au 26 mai 2018

Il n’y a pas de mois de mai sans arbres en fleur, touristes en tong, sardinades, ponts féries… Et le Printemps de l’Art Contemporain !

Le rendez-vous de Marseille Expos, à sa dixième édition, rassemble tous les ans une floraison d’expositions, visites, conférences et rencontres autour de l’art contemporain d’ici et d’ailleurs, dans tous les lieux et les états.

Cette année, du 9 au 26 mai, la veine artistique se fraye son chemin à Marseille, Port de Bouc, Istres, Saint Chamas, Châteuneuf-Le-Rouge et Aix-en-Provence à coup de performances, vernissages et visites guidées hauts en formes et en couleur.



Un festival

( ) Qui échappe aux trajectoires ordinaires comme une parenthèse

-> Qui décoche une flèche amoureuse à des artistes écossais

++ Qui agrandit son cercle géographique

! Qui va vous faire bondir de stupeur !

…. Que la Grenouille vous fait découvrir, en son !

« L’intrigue se cherche dans le dénouement de son noeud« .

A l’origine de cette rencontre-exposition, Francesca Zappia a présenté Doriane Souilhol, marseillaise, à Douglas Morland, écossais. Et vice-versa. Un an d’échanges, de mails, de skype et de rencontres entre les deux artistes autour, entre autres, des complexités du langage, qui a abouti à une série d’œuvres plastiques visibles du 10 mai au 30 juin à La Compagnie (Belsunce) et à une performance au MAC le 9 mai.

Radio Grenouille a proposé à Francesca, Doriane et Douglas d’évoquer au micro les textes, oeuvres et auteurs qui les ont fait avancer dans leur démarche ainsi que l’exposition qui les réunit à Marseille.

Une exposition 11 mai au 30 juin, à La Compagnie.

Toutes les infos, à retrouver sur : https://pac.marseilleexpos.com/fr/