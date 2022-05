NOS FUTURS – Anna & Alice

NOS FUTURS

Trimestrielle, le lundi à 13h et rediffusions par ci par là.

Nous sommes Alice et Anna, deux amies et doctorantes. Notre émission “Nos futurs” propose un espace de discussion critique pour penser le futur, à mi-chemin entre recherche en sciences sociales et réflexions personnelles. “Nos futurs” vise aussi à faire entendre des voix différentes, exprimant des avis experts ou “ordinaires” sur le futur.

Les sciences sociales nous offrent des outils critiques puissants pour comprendre le présent, souvent à partir de l’analyse des structures héritées de l’histoire. Néanmoins, pour des raisons épistémologiques, elles prennent peu l’avenir pour objet. Est-il possible d’étudier scientifiquement le futur ? Qui, dans la société, prend en charge le discours sur le futur et avec quels enjeux de pouvoir ? Comment reconquérir notre capacité à inventer des futurs différents ?

Dans chaque épisode, le propos prend la forme d’un dialogue entre nous et un.e invité.e, qui nous offre sa vision du futur sur une thématique particulière. Nous aimons aussi entrecouper ces discussions d’intermèdes musicaux, lectures de textes, extraits de conférences… toujours en lien avec notre thème : Nos futurs !

Bonne écoute !