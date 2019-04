Le Coton Club 16 Avril 2019

Embarquez à bord du Coton Club! M.OAT vous emmène pour une nouvelle traversée de l’Atlantique Noir, dans la célébration du matrimoine/patrimoine, vivant et universel, qui circule en chacun de nous et avec chaque homme et femme sur cette terre, où qu’il/elle soit, d’où qu’il/elle vienne! Au programme de cette émission, sélection musicale et tchatche en freestyle sur thème imposé, la chronique Transe-Océanique de Zaïna et un agenda non-exhaustif et subjectif des évènements afrodéliques marseillais. Bonne écoute!

PLAYLIST