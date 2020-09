L’art de l’écoute – ‘Méditerranée sonore’ avec Samia Henni

1ère partie : Rediffusion de la séance d’écoute ‘Une Méditerranée sonore’ avec Samia Henni, enregistrée et animée par Grenouille/Euphonia dans le cadre de Manifesta 13 Marseille, à l’iMéra le lundi 14 septembre 2020.

Pour cette seconde séance d’écoute, Radio Grenouille conçoit avec la chercheuse Samia Henni un moment d’écoute en trois actes constitués d’écoutes, de lectures et de discussions autour de divers aspects sonores de la Méditerranée.

Le travail de Samia Henni, née en 1980 à Alger, se situe au croisement des Histoires de l’urbanisme, des pratiques coloniales et des opérations militaires, du début du XIXe siècle à nos jours. Elle y révèle les macro-histoires du colonialisme, de l’impérialisme et de la mondialisation.

http://www.samiahenni.com/

2ème partie : Rencontre avec Christophe Modica, Stéphane Coutable pour leur projet ‘Si l’île’

Deux « faiseurs de sons » vous invitent à parcourir et écouter le paysage. Ils ont enregistré les habitants et les professionnels, les oiseaux et les éléments. Les histoires qu’ils ramènent racontent l’eau, les industries de l’Etang de Berre, les pêcheurs, les ouvriers, la pollution, la lumière…

Deux concerts imaginés dans le cadre du projet PÉTROLE et de l’expédition PAMPARIGOUSTE du Bureau des Guides. Présenté par le GMEM dans le cadre des Parallèles du Sud de Manifesta 13.

Concerts le dimanche 27 septembre à 14h30 ET 17h | Plage des Marettes (Vitrolles) – Accès libre