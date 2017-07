La radio dit « Merci » !

Au printemps dernier, Grenouille lançait une campagne de financement participatif, pour développer d’autres modèles économiques plus collaboratifs, face notamment à la baisse des subventions publiques.

Vous avez été plus de 250 auditeurs, internautes, amis de la Grenouille à soutenir notre projet et nos actions en donnant, chacun selon ses possibilités.

Et nous avons donc souhaité vous remercier… Pas avec une soirée en grandes pompes, non, mais avec un moment qui nous ressemble : un moment de radio, de partage du micro, autour d’un verre et d’un petit barbecues en cette chaude soirée du 29 juin dernier.

Et vous avez été quelques-uns à venir nous rencontrer en vrai, une 30taine pour tout dire, et tellement d’autres à nous dire que vous regrettiez de ne pouvoir venir.

Pour tout, voici en partage ce moment de radio…

Ça commençait par l’émission rock « L’oreille cassée », animée depuis 20 ans par des bénévoles, et qui accueillait des auditeurs fidèles pour ouvrir la discussion :

L’oreille Cassée spéciale « Open Bar » – Soirée de remerciements du 29 juin 2017

Et ça continuait par une heure improvisée d’échanges, de rires, de paroles et de musiques, comme si on discutait autour d’une table à la maison.

La Grenouille dit « Merci » – émission spéciale en direct le 29 juin 2017

Et puis maintenant, ça va continuer, on vous tiendra au courant !

Merci encore.