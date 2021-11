LA PLAYLIST SÉLECTIONS 2019-2020

Quelques titres, parmi ceux écoutés et diffusés sur la Grenouille. De Marseille et autour. Des caraïbes-antilles aux sambas sud-américaines. Des britanniques électroniques aux rockers américains (et inversement). Des nouvelles musiques traditionnelles aux afriques. Du hip hop aux textes. Du contemporain à l’art sonore. Des inspirations jazz & soul à la musique sacrée. Des années 1930 à 2020. Une sélection de Jérôme Matéo avec des programmateurs musicaux associés [Mario Bompart, Dj Marel, Laurent Since, Anticlimax, Tropicold, Djil, Bobi Goodi].

Et aussi :

De La Crau – Chamatan (ou Sam Karpienia – Les Vivants)

– Chamatan (ou Sam Karpienia – Les Vivants) Moussu T & The Jovents – J’ai Rêvé D’une Fleur

– J’ai Rêvé D’une Fleur Ensemble C Barré – Mind Breaths

– Mind Breaths Gari Freu – Le Jardinier

– Le Jardinier Someone Somewhere (DjSteef & Relatif Yann edit) – Simple Minds

– Simple Minds Al-Quazar – Selma

– Selma Bellemou – Sidi Hbibi

– Sidi Hbibi Jan Lauwers – Song For Buddhanton

Et pour découvrir l’intégralité des titres diffusés dans la playlist de Radio Grenouille, n’hésitez pas à consulter la page « c’est quoi ce son ? »