Hangtime confiné #3

Troisième épisode confiné pour Hangtime !

Avec t la chanteuse marseillaise Ehla et le parrain de leur saison 8, Martin Mey, venu​ pour présenter la compilation « À la rue » de son label Interne Externe.

Vous pouvez suivre Hangtime sur leur instagram, où ils font leur émission en direct.

HANGTIME

Tous les mardis de 19h à 20h, rediffusé le mercredi à midi.

Retrouvez chaque mardi entre 19 et 20 heures le meilleur du nouveau et de l’ancien son à travers une programmation des plus éclectiques, mêlant soul, funk, jazz, hiphop, breakbeat, afrobeat et electronica. Toutes les semaines les artistes qui font l’actualité internationale seront en direct pour des interviews et des mixes exclusifs.