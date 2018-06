La Friche Belle de Mai à Venise : « Architecture invisible »

Biennale d’Architecture de Venise 2018

A l’occasion de la la 16ème Biennale d’Architecture de Venise (26 mai – 25 novembre 2018), le collectif d’architectes Encore Heureux investit le Pavillon français et réunit autour de lui dix Lieux Infinis : dix lieux pionniers éparpillés dans l’Hexagone qui explorent et expérimentent des processus collectifs pour habiter le monde et construire des communs.

L’Atelier Médicis, le 6B, le 104, l’Hôtel Pasteur, La Grande Halle, le Tri Postal, la Convention, les Grandes Voisins, la Ferme du Bonheur… Et aussi, la Friche de la Belle de Mai.

A ce rêve culturel et architectural marseillais, chantier du possible, est consacrée la conférence qui ouvre la programmation du Pavillon Français. « Architecture invisible », une conversation autour de la Friche Belle de Mai avec les architectes Jean Nouvel, Patrick Bouchain et Matthieu Poitevin, animée par Jean Philippe Hugron, rédacteur en chef du Courrier de l’Architecture, et introduite par Agnès Vince, chargée de l’architecture au Ministère de la Culture.

Radio Grenouille, en direct de Venise.







« Architecture invisible » est un contenu de Radio Infinita, Radio Incompleta, la radio que Grenouille a activée à Venise, à la Caserma Pepe du Lido. Pour l’écouter, c’est ici : www.radiogrenouille.com/radioinfinita…ioincompleta/