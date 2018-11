Humains de tous les pays, caressez vous !

C’est un des slogans de la 31ème édition « Les Instants Vidéo ». Une édition qui célèbre les 2000 ans du poète Ovide et les 50 ans de Mai 68, associant plus que jamais le désir de changer la vie (la poésie) et de transformer le monde (le politique). Pas un retour, mais un détour par le passé pour voir venir le futur.

La Grenouille a ouvert ses micros pour une demi heure à Marc Mercier, directeur du festival qui s’est entouré de Samuel Bester, réalisateur et créateur sonore, et de Nelson Niyakiré, performeur programmé par Africa Fête, cette année partenaire des Instants Vidéo.