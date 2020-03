HANGTIME SAISON 12 EPISODE 20 : Special Guest PARRAD

Le duo PARRAD est cette semaine dans Hangtime. Formé du chanteur Gwen Delabar et d’Atom (C2C), cette connexion nantaise livre un EP dénommé « So Cold » atmosphérique et cinématographique à souhait. Avec un autre EP et un album à suivre en 2020, PARRAD est certainement une des valeurs sures à ne pas quitter des yeux et des oreilles cette année.

PLAYLIST 03/03/2020

PRINCESS NOKIA Soul Food Y Adobo

FULL CRATE I’m Tryin

PHONY PPL Fuckn Around

PARRAD So Cold

Live Interview With PARRAD

PARRAD Flag Pole

TIME Seeds

HER Comfortable

TALL BLACK GUY I Will Never Know

SPOEK MOTHAMBO Bumaye

TRACK OF THE WEEK : OSCAR JEROME Sun For Someone

Saison 12 Episode 20