HANGTIME SAISON 11 EPISODE 21 : Special Guest LA CHICA

C’est déjà un des meilleurs albums de l’année 2019 : « Cambio », l’album de LA CHICA est enfin sorti et la claque est énorme tellement l’univers de la jeune franco vénézualienne nous a conquis et ému. La voici cette semaine en direct dans Hangtime.

PLAYLIST 26/02/2019

J COLE ATM

BONESLIM & DROPPED MILK Cassius Non Fiction

SOULEANCE Quel Talent

BIIG PIIG Nothing Changes

LA CHICA Ratas

Live Interview With La Chica

LA CHICA Veo Veo (Cambio)

ROSIE LOWE Bird Song

NAPPY NINA Famous Friends

TRACK OF THE WEEK : CORNELIUS BROTHERS Too Late To Turn Back Now

Saison 11 Episode 21