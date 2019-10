Fanzine radio au Rebel Rebel 2019

Grenouille était en direct du salon Rebel Rebel #3 , salon du fanzine à Marseille, pour l’émission 6ème plateau.

A la croisée de la contre-culture Do It Yourself et de l’art contemporain : on explore la richesse du fanzine !

Écriture, performance, sculpture, graffiti, photographie, dessin, musique, bande dessinée, ….et Radio !

Un fanzine radiophonique qui ouvre ses micros aux

auteurs accueillis : des petites cartes blanches

entre horoscopes, collage sonore, récits débridés

et sélection de K7 audio.

Allez, on feuillette ensemble cette édition !

Se succèdent aux microphones : Objet Papier, Aïda Bruyère, Frissons Cassettes, Le Gros Monsieur, Repro du Léman, Dey / Santi, 16B Edition, Acédie 58 et Les éditions douteuses.

Équipe de réalisation : Mario Bompart, Jean-Baptiste Imbert