EUPHONIA – GRENOUILLE RECRUTE SA NOUVELLE PERLE

Euphonia -Radio Grenouille embauche dès le 9 janvier 2023 :

UNE PERSONNE EN CHARGE DE LA PRODUCTION ET DU DEVELOPPEMENT



DESCRIPTION DU POSTE

Dans le cadre du projet d’ensemble d’Euphonia, Radio Grenouille et Co-opérative (association média, atelier de création sonore, producteur culturel & musical, « radio-école »), vous contribuerez au développement des structures et à la production et administration générale des projets.

Vous travaillerez en relation permanente avec l’ensemble de l’équipe (coordination, administration comptable ; technique et programmation ; réalisation et création ; pratique et formation…) soit une équipe de 10 personnes.

Domaines Culture, arts & musiques, jeunesse et éducation, écologie, société et engagement citoyen, le tout avec un ancrage à Marseille/métropole et une ouverture sur l’ailleurs.

MISSIONS

Production et gestion de projet

Montage, écriture, suivi des projets et de leurs financements

Coordination des actions et gestion partenariale

Veille et développement autour de l’activité culturelle du territoire

Gestion de production

Suivi administratif en lien avec les projets (dossiers de subventions, bilans écrits, devis, factures)

Suivi et montage budgétaire

BAGAGE ATTENDU

En cohérence avec les missions :

Maîtrise du montage et du suivi de projets, de la recherche de financements, des relations partenariales et des outils de gestion nécessaires à la coordination de l’ensemble

Connaissance et pratique des domaines culturels, artistiques, éducatifs et écologiques du territoire

Aisance rédactionnelle et oratoire

Appétence pour le travail en équipe

Autonomie, rigueur, sens des responsabilités

Enthousiasme pour le projet d’ensemble (la création, l’artistique, l’action culturelle, etc.)



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Conditions

De préférence éligible aux contrats aidés (CUI/CAE)

Temps plein, rémunération SMIC (mutuelle + tickets resto)

Prise de poste et période d’essai :

Prise de poste en janvier 2023

Période d’essai de 2 mois

Candidature :

Envoyez une lettre de motivation et un CV à Jérôme MATEO : jeromemateo@radiogrenouille.com

Date limite de candidature : 05/12/22

Période d’entretien : décembre 2022