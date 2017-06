Emission spéciale – Zinc Campus

Le 23 juin, s’est tenu à la Friche la Belle de Mai ZINC Campus, un rendez-vous annuel proposé avec le DSAA design graphique de St Exupéry, à Marseille et SATIS, département audio-visuel d’Aix Marseille Université. Les étudiants du Médialab y ont présenté leurs projets. Pour cette occasion, Zinc s’est associé à la Grenouille pour produire une heure d’émission, pour parler, entre autres, du devenir professionnel de ces étudiants.

Car c’est tout un pan de la nouvelle économie qui se développe avec les métiers artistiques, culturels, créatifs et numériques. Or, plusieurs questions se posent.

Quand on a 20 ans et qu’on finit ses études, est-on forcement emballé par le modèle « start-up » voulu par le nouveau gouvernement ? L’économie numérique et ses réussites fulgurantes est-ce vraiment le sens à donner au travail ? Quelles alternatives pour les étudiants des filières créatives et culturelles ? Et quid de la question de l’économie sociale et solidaire ?

Pour répondre à tout ou partie de ces questions, plusieurs invités dans le studio de la Grenouille:

Sylvia Andriantsimahavandy: Responsable de La Hive , programme étudiant de the Camp, campus européen consacré aux technologies émergentes et aux nouveaux usages qui va ouvrir ses portes en octobre 2017 sur la commune d’Aix en Provence. La Hive est une résidence collaborative qui devrait réunir 20 personnes sur une période de six mois. Le but est d’apporter des réponses concrètes à des problématiques portées par des acteurs privés, publics, issus du monde académique et du monde de l’art.

, enseignants au (diplôme supérieur en arts appliqués) Ambre Simon de Jaune Sardine , jeune association qui a pour objet de diffuser et rendre accessible les arts graphiques par le biais d’ateliers, notamment dans les structures culturelles et les établissements scolaires pour les jeunes publics. Jaune sardine est composée de trois diplômés du DSAA en design graphique, l’équipe a effectué une résidence de six mois à la Ruche, espace de coworking collaboratif.

Zinc campus – Emission du 23 juin 2017

Photo: Illustration issue du site de Jaune Sardine

Par Céline Berthoumieux et Margaux Wartelle