Edition spéciale : le B:ON AIR Festival

En ce premier week-end du mois de juin, le festival le B:ON AIR investit la Friche la Belle de Mai. Du Toit Terrasse au Cabaret Aléatoire, en passant par les Plateaux; l’occasion parfaite pour de jeunes artistes talentueux de prendre possession des lieux et d’en remuer les murs avec leur musique électronique soignée.

Radio Grenouille sera en direct du toit-terrasse de la Friche Belle de Mai pour une émission spéciale et la diffusion de la soirée s’ouverture vendredi 2 juin de 18h à 23h. En attendant, le moment est venu pour nous de vous présenter Malcolm et Abstraxion, qui joueront lors du festival, à travers deux mix exclusifs afin de patienter jusqu’au jour J!





MALCOLM

Fondateur du label Global Warming, membre de Panda Events, programmateur du festival Crossover et DJ, le Niçois Malcolm Mitchell, alias MALCOLM, a plus d’une corde à son arc. Mais une seule cible : la fête. Avec ses nombreuses mixtapes, cet amoureux des musiques électroniques et de leurs origines a largement prouvé son talent pour faire monter la température des festivals. Entres influences africaines, sonorités caribéennes, basses lourdes et rythmiques entêtantes, MALCOLM se lancera dans un mix épique dont lui seul en a le secret.

Il sera sur le Toit terrasse de la Friche la Belle de Mai le samedi 3 juin, de 19h à 20h15.







ABSTRAXION

Harold Boué aka Abstraxion artiste et manager du label Biologic Records était cette semaine dans Campus Club, l’émission dédiée aux musiques électroniques sur les radios Campus. Originaire de Marseille, ce jeune producteur a réalisé entre 2013 et 2014 plusieurs EPs avec le label HAKT Recordings et Other People dont Nicolas Jaar est le fondateur. Cette année, il a créé son « Origami EP » en collaboration avec Kasper Bjørke pour Biologic Records. On découvre également son dernier album « She Thought She Would Last Forever » .

Il sera au Petit Plateau le 3 juin, entre 00h et 2h, pour un B2B aux côtés de Chloé.