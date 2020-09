Bernard Stiegler – Nos archives

Philosophe, Bernard Stiegler axait sa réflexion sur les enjeux des mutations actuelles – sociales, politiques, économiques, psychologiques – portées par le développement technologique et notamment numérique. Il fonde l’institut de recherche et d’innovation au Centre Pompidou en 2006 et est professeur à l’université de Londres depuis 2008. Il est également président d’ARS INDUSTRIALIS, association internationale pour une politique industrielle des technologies de l’esprit, créée en 2005, ayant pour objet l’étude et la réflexion transdisciplinaire sur le nouveau monde industriel qui émerge avec le numérique. Association citoyenne intervenant dans le débat public, elle s’efforce de formuler des propositions et, parfois, de les mettre en oeuvre par des expérimentations et des actions.

Bernard Stiegler a disparu au coeur de l’été. Radio Grenouille vous propose de réécoutez plusieurs émissions enregistrées à ses côtés.

En 2018, dans le cadre du cycle « Nouvelles critiques de la violence », Colette Tron du collectif Alphabetville a rencontré Bernard Stiegler.

A partir du texte clé de Walter Benjamin, une conversation en deux moments, aux frontières de la philosophie, de la mythologie, de l’histoire, de l’économie, de l’économie politique, du droit et de la justice, sur les ondes de Radio Grenouille.





En 2014, Emmanuel Moreira évoquait avec lui son ouvrage Pharmacologie du Front National.

Réécoutez deux conférences enregistrées lors de ses venues à Marseille.

Sur la « désintégration ».

« Vers un art de l’hypercontrôle »

En 2007, Xavier Thomas le rencontrait pour un grand entretien.