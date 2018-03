Alphabetville : Nouvelles critiques de la violence

Violence : folie, technique ou solution ? Facteur de fédération ou de séparation ?

Du 22 mars au 13 avril, Alphabetville rajoute un nouveau chapitre à la Critique de la Violence du philosophe Walter Benjamin.

Le but : élaborer des critiques de la violence pour notre temps et pour la société à venir.

Le programme :

>> une lecture publique à la Friche Belle de Mai, vendredi 30 mars, avec Liliane Giraudon, Suzanne Joubert, Aglaia Mucha, Colette Tron, Marie Vayssière et Jean-Christophe Bailly.

>> trois conférences gratuites, au Mucem, avec les penseurs Bernard Stiegler, François Cusset et Michel Wievorka.

>> une programmation cinématographique, au Gyptis.

En écho à ce temps fort « Nouvelles critiques de la violence », Radio Grenouille s’inscrit dans le débat et vous donne à écouter une série de pièces sonores. Pour explorer la philosophie et la phénoménologie de la violence, ensemble, en son.

A bras le corps, un documentaire de Caroline Boillet et Pauline Chevallier : entre femmes, dire l’invisible.

Un entretien avec Elsa Dorlin, à propos de son dernier ouvrage Se défendre. Une philosophie de la violence.

Violences sexuelles : des mots pour raconter, une demi-heure de réflexion, d’écoute, de témoignages autour des violences sexuelles.

Un entretien avec le sociologue Eric Fassin, pour essayer de dévoiler la volonté politique nourrissant les violences policières.

La série « Fragments et feedback » : une proposition radiophonique d’Alphabetville sur les ondes de radio Grenouille, dans le cadre du cycle De la guerre et de la paix, à partir d’une lecture par Liliane Giraudon, Suzanne Joubert, Aglaia Mucha, Colette Tron, Marie Vayssière, à Montevideo, en juin 2016.

Cinq entretiens, à réécouter ici.

Un entretien double avec le philosophe Bernard Stiegler, convié au Mucem pour la conférence « Lire les philosophes avec Norbert Wiener et au-delà — Technè (technique), dikè (justice) et violence au XXIe siècle ».



Nouvelles critiques de la violence : Entretien avec Bernard Stiegler, Partie I

Nouvelles critiques de la violence : Entretien avec Bernard Stiegler, Partie II