PLUG IN Le E.P de Jo Corbeau et le Trident, Fauzene et Hommage à JM Guyard, mai 2023

PLUG IN : Deux sorties de E.P, JO Corbeau présente son projet reggae chaloupé, inédit de Jo Corbeau & le Trident . Autre EP à découvrir, Est-ce que ça fait sens ?“ du groupe pop Fauzene . Mais ce Plug in commence par rendre hommage à The Blues Man de Marseille, Jean Marie Guyard parti vers d’autres horizons. Vous entendrez aussi l’agenda hebdo Plug in live.