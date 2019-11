MISSION DE SERVICE CIVIQUE 2020

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE RADIO GRENOUILLE!

CONTEXTE

Grenouille est un projet culturel et radiophonique avec pour préoccupation majeure de donner à entendre et interroger Marseille, ses territoires artistiques, ainsi que la radiophonie tant comme media que comme medium. Grenouille déploie son énergie en articulant une antenne (programmation musicale et programmes culturels), des projets de création (résidences et auto-productions), des ateliers de pratiques radiophoniques (dans des classes, des quartiers, à l’université) et des événements publics (festivals, soirées, scènes embarquées…). Pour nous accompagner dans cette saison 2020, nous proposons 1 mission de Service Civique d’une durée de 8 mois :

MISSION: PARTICIPER AUX ACTIVITÉS D’UNE RADIO ASSOCIATIVE – ANIMATION DE RESEAUX ET MEDIATION

> Favoriser la valorisation des programmes réalisés par l’équipe (salariés, volontaires, bénévoles) via le web (réseaux sociaux, podcasts), et la circulation des programmes réalisés en tentant de toucher et d’impliquer de nouveaux publics-auditeurs ;

> Participer à la mise en place d’événements radiophoniques publics: mobilisation et accueil d’intervenants et de publics (groupes de publics cibles notamment) et à leur communication.

> Participer à l’animation de programmes radiophoniques existants et selon envie, à la création de nouveaux programmes

> Prendre part à l’animation du réseau des bénévoles et résidents du champ musical

> Contribuer à la programmation musicale de l’antenne de Radio Grenouille (contacts avec le secteur professionnel, programmation assistée par logiciel, pré-écoutes…);

Cette mission s’accomplit dans l’écosystème Grenouille et le volontaire sera donc amené à s’intéresser à l’ensemble des champs et objets développés en son sein. Le travail d’équipe, en interaction avec l’ensemble des métiers de la radio (concepteurs, journalistes, animateurs, techniciens) prime dans notre organisation méthodologique.

CONDITIONS

> Être éligible aux critères du Service Civique (de 16 à 25 ans) : voir le site du Service Civique.

> Démarrage : mi-janvier 2020

> Durée : 8 mois, plein temps avec aménagement possible des horaires ; les volontaires seront amenés à être présents en soirée ou week-end selon les événements portés par la radio.

> Lieu : les bureaux de Radio Grenouille sont à la Friche Belle de Mai (3ème arrondissement de Marseille), mais les volontaires seront amenés à se déplacer selon les événements.

POUR CANDIDATER

> Envoyez Lettre de motivation + CV à Marine Rivoire avant le 15 décembre 2019 : marine@radiogrenouille.com. Les entretiens se dérouleront la semaine du 16 décembre.