Turn The Light On – Nov. 2018 – Gregory Privat Trio – Quai Ouest

Dans ce Turn The Light On, M. OAT ouvre le bal aux côtés de Gregory Privat qui viendra enjazzer la scène du théâtre du Gymnase le 4 décembre 2018. Le fabuleux pianiste martiniquais répond au téléphone, à l’appel de M. OAT et propose une conversation entre musiques et paroles.

Puis c’est une plongée dans la dernière création de Frank Dimech. Le metteur en scène marseillais traduit en chinois cantonais le Quai Ouest de Bernard Marie Koltès et le fait incarner par la troupe du On&On Theater Hong Kong. Accompagné pour cet entretien de Jun Shih Chou, traductrice et pianiste sur la pièce, Frank Dimech revient sur ce travail, et sur son lien aux Théâtres.

L’agenda de ce mois-ci vous invitera également à aller voir live le légendaire bassiste Stanley Clarke, et les non moins fédérateurs Pink Martini à l’occasion de leur tournée de Noël, le tout au Grand Théâtre de Provence.

