Turn The Light On – La fin de l’homme rouge d’Emmanuel Meirieu

La fin de l’homme rouge

Du 8 au 19 octobre

Théâtre La Criée

Des hommes et des femmes racontent, face au public, la fin de l’empire soviétique, le quotidien fracassé, le grand rêve perdu et les souvenirs meurtris de ces décennies. Il s’agit d’une mise en scène d’Emmanuel Meirieu d’après un texte de Svetlana Alexievitch, écrivaine biélorusse et prix nobel de littérature en 2015.

La fin de l’homme rouge raconte ce que l’on croit connaître: l’idéal révolutionnaire d’un côté, les goulags, la guerre, Tchernobyl de l’autre. Puis, on redécouvre sur scène et la puissance de l’un et les horreurs des autres. Il y a aussi le spectre d’un autre malheur , ici clairement nommé capitalisme. Le tout à hauteur d’hommes et de femmes: un soldat, une fille, un fiancé, une épouse, une mère. Les vies brisées et parfois, le rêve, intact.

C’est une pièce qui parle d’êtres qui continuent à croire et d’êtres qui craignent de devenir bourreau. De vies prises dans la tourmente et de vies perdues dans l’errance. De la fin d’une idée et de la violence d’une autre.

