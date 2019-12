Turn The Light On – Grand entretien avec Dominique Bluzet

Grand entretien aujourd’hui avec Dominique Bluzet, directeur des Théâtres, cet ensemble composé de quatre théâtres, deux marseillais : Le Gymnase et les Bernardines, et deux aixois, Le Grand Théâtre de Provence et le Jeu de Paume.

A l’aube d’une nouvelle décennie, nous évoquerons les enjeux futurs des Théâtres, et plus généralement du théâtre, art impacté par les révolutions technologiques actuelles, associées à une nouvelle consommation individuelle du spectacle vivant.

Cette projection à l’horizon 2030 nous mène également à la transformation du quartier des hauts de la Canebière, avec la construction rêvée par Dominique Bluzet d’un « Quartier Premier ». Ce quartier des arts avec le conservatoire, la faculté, le lycée Thiers, la librairie Maupetit, le prochain cinéma et les théâtres du Gymnase et des Bernardines comme pierres angulaires du projet.

Nous détaillerons également les moments forts de la programmation des Théâtres. Nous sommes au coeur d’une saison riche de plus d’une centaine de spectacles sur les 4 théâtres, qu’ils soient de danse, de cirque, de musique jazz, classique, d’humour, de magie et bien évidemment de théâtre, dans un soucis d’équilibre entre les écritures classiques et contemporaines.

Par Mario Bompart.