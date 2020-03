Turn The Light ON #97 : A Love Suprême de Dominique Pitoiset et Nadia Fabrizio

Turn The Light ON, l’émission dédiée aux arts de la scène.

Nous avons rencontré Dominique Pitoiset , metteur en scène, et Nadia Fabrizio , comédienne, qui incarne un seul en scène au Théâtre des Bernardines pour la pièce A Love Suprême .

Bianca, après 32 ans d’activité en tant que strip-teaseuse, est licenciée car elle n’est plus « rentable ». Dans un décor de laverie, elle se confie au public sur ces 30 années au coeur d’un Pigalle multiculturel traversant les âges.

Monde de la nuit, le corps des femmes, le regard des hommes. Désir, rêve, peurs et le temps qui file, implacable et dévastateur. Une témoin pour nous conter un univers fragmenté, un décor d’anonymat aux néons de peep-show, une pièce sensible avec sur scène le désespoir d’une femme qui perd le sens de son existence. Ode d’une époque, voyage dans le souvenir de celle qui soudainement se retrouve dans l’ombre.