Turn The Light ON 63 Stereoptik

Du 12 au 21 janvier le Théâtre de la Criée se laisse envahir par la compagnie Stéréoptik.

Deux spectacles et une exposition. Stéréoptik c’est le nom de la compagnie fondé par Jean-Baptiste Maillet et Romain Bernons et c’est aussi le nom de leur premier spectacle.

Ce que nous donne à voir ces deux artistes musiciens, plasticiens, se tient entre le film projeté et les images de ce film composé en direct, dans le temps même de leur projection. On aura rarement vu cela. Un film entièrement animé au plateau sous nos yeux. Si il y a une merveille qui signe sans relâche la programmation du Théâtre de la Criée, elle s’exprime ici dans son éclat le plus net.

Mais quelle est donc cette merveille ? La vie des images, leurs naissances et leurs disparitions : les procédés techniques qui donnent naissance aux images.

La fabrique descend au plateau, les procédés techniques (dessins, manipulation, lumière, caméra …) se donnent à voir. Quelle bonheur que de se laisser prendre par une histoire, quand la main qui manipule ne se cache pas.

Stéréoptik du 12 au 14 janvier.

Dark Cricus du 17 au 21 janvier.

Une invasion de Jean-Baptiste Maillet et Romain Germond au Théâtre de la Criée.