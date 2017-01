Turn The Light On #61 – François Cervantes, Face à Médée

« Face à Médée », une pièce de François Cervantes présentée les 19 & 20 janvier 2017 au Théâtre du Merlan. François Cervantes est l’un des artistes de « la bande » du Merlan.

Médée l’amoureuse, la femme, la mère, la magicienne, l’étrangère.

Figure mythique reprise par la psychanalyse, Médée est la fille du roi de Colchide, un pays lointain, « barbare ». Par la mer, arrive un homme, Jason. Médée tombe folle amoureuse et l’aide à récupérer la Toison d’or, au détriment de son père qu’elle hait. Ensemble, les deux amoureux s’enfuient. Médée tue son jeune frère pour parvenir à s’échapper. Avec Jason, ils se marient et ont deux enfants. Mais des années plus tard, Médée apprend que Jason va épouser la fille du souverain puissant qui les héberge. Elle tue alors sa rivale et égorge ses deux enfants.

« Face à Médée » n’est pas une adaptation de la tragédie grecque, mais une recherche des traces que son histoire a laissé dans les trois comédiennes présentes sur scène. Une rencontre avec Médée, en tant qu’actrices mais aussi en tant que femmes.

Pour réserver: par ici.



Par Margaux Wartelle