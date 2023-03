Turn The Light On #124 – Joanne Leighton & Marie Fonte

Dans ce Turn The Light On embarqué au, scène nationale de Marseille, rencontre avec Joanne Leighton , nouvelle recrue de la bande du théâtre et artiste au long cours en ses murs.

Une valise posée à Marseille pour l’artiste prolifique, chorégraphe et pédagogue. D’origine belge et australienne, elle a créé sa première compagnie de danse nommée Velvet en 1993 à Bruxelles, et depuis 2015 c’est le projet et philosophie WLDN qui est implanté en Île-de-France. Au ZEF, le spectacle People United sera représenté les 30 et 31 mars, fruit d’une collecte de plus de 1000 photographies de rassemblements autour du monde. 9 danseur·euses leur donneront vie au plateau, accompagné·es par la composition sonore de Peter Crosbie.