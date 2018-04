Tropicold 6 (II) – by Why Am I Mr Pink ?

Chaque mois, Tropicold, un collectif de DJ marseillais composé de l’Amateur, Why Am I Mr Pink?, Édouard Soirées Loisirs, Massue Moto… se succèdent aux platines le temps d’un mix sur Radio Grenouille. Dernier en date, celui de Why Am I Mister Pink ? qui souffle le chaud et le froid sur les ondes du 88.8, façon Tropicold ;-)

Tracklist :

Michele Mercure : The intruder

Wolf Müller : Pflanzentanz (Kontan Chok Mix)

Wino Wagon : Paco’s Ode

Riccardo Schirò : Thru low tides

Thoth : Spectral Domain

Wino Wagon : Teen – Romp – Hoe – Down

The Maghreban : Elka

Tony + Morris : Scwhongtong

Daniel Maloso : La Marcha de la Morsa Valiente

Pierre Bastien & Eddie Ladoire : Phantom Dance #0 (Oceanic Field Mix)

Mr. Tophat : Kiss-O-Sandro

Albinos : Morning Light