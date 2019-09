Track #4

Émission Track #4 présentée par Shereen Suleiman.

Au sommaire de Track: Une sélection musicale éclectique avec des titres venus du Maghreb ou du Moyen Orient mise en lumière par Habibi Funk – un label créé par l’Allemand Jannis Stuerz et spécialisé dans la réédition de trésors oubliés – Le disque s’appelle Habibi Funk, et c’est un recueil plein de groove! Seize titres avec des artistes comme Fadoul – Le « James Brown marocain » – l’égyptien Sam Sander, le groupe Al Massrieen, le lybien Ahmad Fakroun ou encore le soudanais Ahmed Sharhabeel et Kamal Keila.

Au sommaire aussi,The Latins, Malika, Attarazat Addahabia et enfin Line Monty diva de la chanson francarabe.