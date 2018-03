THE WILD JAPANESE GIRLS MIX #5

Je vous propose pour ce midimix de nouvelles sélections de rock japonais au féminin…

Les furies qui vont interpréter les titres de ce mix ne sont pas des enfants de choeur, elles ont tout compris de la puissance des compos à grosses guitares et des brûlots aux beats sauvages qui seront interprétés ici par des artistes japonaises telles que Shiina Ringo, The Portugal Japan, Lolita Number 18, Oreskaband, The Helloes, ou encore The lady Spades…

Autant de groupes féminins japonais « débridés » qui vont illustrer la rock’n’roll attitude tout au long de cette petite heure…

Bon Tease-O-Rama !