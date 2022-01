THE SIXTEASE MIX #2

Je vous propose pour ce midimix de nouvelles sélections consacrées aux années 60 !

Du Rock, du Jerk, de la Soul, de la Pop et même du psychédelisme pour ce mix dans lequel vous serez immergé dans les sixties avec des groupes rares et d’autres plus connus qui devraient émoustiller vos âmes de danseurs et de danseuses… Parmi eux les Question Mark & the Mysterians, The Pandas, The Moving Sidewalks, Mike Evans, The Omens, les We Five avec à l’époque Demis Roussos au chant et à la basse, The Avengers, Q65, The Animals, The Sonics, The Litter, The Music Machine, The Nightcrawlers, Hatfields, Shady Daze et bien d’autres…

Bon Tease-O-Rama !