THE SEXTEASE MIX #3

Je vous propose dans ce nouveau mix l’inénarrable et très attendu 3ème volet de ma saga musicale consacrée au sexe et à la volupté…

Tout comme pour les précédents il sera ici question d’orgasme et de sexe torride, suggéré ou explicite, avec parfois une bonne dose d’humour. Des pépites olé, olé, aux sonorités 60’s et 70’s teintées d’un érotisme latent vont se succéder en cascade avec sensualité afin d’émoustiller vos oreilles et vos sens… Comme toujours le Easy Tempo, le Jerk et le Groove feront bon ménage. Quelques noms ? Serge Gainsbourg, Jean-Bernard de Libreville, Les 5 gentlemen, Daniel Berretta & Richard de Bordeaux, Teo Usuelli, The Ray Brown Orchestra, Claudia Vita, Miss X, Ike Reiko, Sophie Daumier, Manfred Hubler & Siegfried Schwab, Anne Darden et bien d’autres…

Après le Sex Toy voici le SEXTEASE MIX…

Bon Tease-O-Rama !